Глава Московской биржи объяснил причину зависимости тенге от рубля

Москва, , 12:09 — REGNUM Казахстанский тенге зависит от российского рубля из-за экономических связей стран и похожей структуры экономики, заявил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, сообщает 10 октября издание InformBuro.

Глава биржи пояснил, что национальные валюты Казахстана и России относятся к сырьевым валютам. Несмотря на это, добавил Афанасьев, в период волатильности валют развивающихся рынков тенге и рубль продемонстрировали более высокую устойчивость, чем аргентинский песо или турецкая лира.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Казахстанская и Московская фондовые биржи подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого Московская биржа купит за 338 млн рублей 20% акций KASE.

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