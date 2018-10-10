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Глава Московской биржи объяснил причину зависимости тенге от рубля

Экономика

Национальные валюты Казахстана и России относятся к сырьевым валютам

Москва, 10 октября 2018, 12:09 — REGNUM  Казахстанский тенге зависит от российского рубля из-за экономических связей стран и похожей структуры экономики, заявил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, сообщает 10 октября издание InformBuro.

Глава биржи пояснил, что национальные валюты Казахстана и России относятся к сырьевым валютам. Несмотря на это, добавил Афанасьев, в период волатильности валют развивающихся рынков тенге и рубль продемонстрировали более высокую устойчивость, чем аргентинский песо или турецкая лира.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Казахстанская и Московская фондовые биржи подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого Московская биржа купит за 338 млн рублей 20% акций KASE.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане перечислили выгоды для Московской биржи от покупки акций KASE

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