Владимирское инновационное предприятие попало под внешнее управление

Владимир, , 12:01 — REGNUM Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру внешнего управления на заводе «СТЭС-Владимир», иск о банкротстве которого подал «Внешэкономбанк». При этом временный управляющий, назначенный на завод в феврале 2018 года, просил признать предприятие банкротом и начать конкурсное производство.

Определение суда было составлено 8 октября. В нем сообщается, что кредиторы провели собрание, на котором поддержали вариант введения внешнего наблюдения. Сам должник просил ввести процедуру финансового оздоровления, то есть составить график погашения долгов и дать возможность заводу наладить дела.

«Проанализировав доводы участвующих в заседании суда лиц, а также имеющиеся в материалах дела документы, арбитражный суд считает возможным введение в отношении должника процедуры внешнего управления на срок 18 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Процедура внешнего управления подразумевает, что внешний управляющий должен сам создать план восстановления платежеспособности предприятия.

ИА REGNUM напоминает, что завод «СТЭС-Владимир» был открыт в 2014 году. Инвесторы вложили в него более 5 млрд рублей. Завод позиционировал себя как «инвестиционный проект по созданию первого в России промышленного производства плит и фасонных изделий из пеностекла «Неопорм». В 2016 году финансовая ситуация на предприятии ухудшилась — завод взял кредит в банке, однако из-за скачка курса валют долг увеличился с 4,15 млрд рублей до 7,3 млрд рублей. Тогда же руководство завода просило помощи у главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Однако подмога не пришла — в феврале 2018 года на предприятии было введено внешнее наблюдение.

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