На ВДНХ открывается Агропромышленная выставка «Золотая осень»

Москва, , 11:58 — REGNUM С 10 по 13 октября в павильонах №75 и 69, на открытых площадках ВДНХ пройдет юбилейная ХХ выставка «Золотая осень», в которой примут участие свыше 60 регионов России и 15 зарубежных стран. В течение четырех дней на ВДНХ ЭКСПО будут работать сразу семь тематических площадок. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

В 2018 этом году выставка пройдет под девизом «Возможности вне границ». Посетители познакомятся не только с современным состоянием сельского хозяйства, но и перспективами развития агропромышленного комплекса России. Так Фонд «Сколково» представит в рамках экспозиции «Зону стартапов»: здесь можно будет увидеть инновационные разработки в области информационных систем, технологий земледелия, мелиорации, производства кормов и растениеводства. Свои проекты презентуют 17 компаний — резидентов фонда.

На общей площади в 4,5 тысячи кв. метров разместятся коллективные стенды 47 субъектов России, а также стенды отдельных крупных предприятий отрасли. Наиболее масштабными станут экспозиции Ставропольского края, Ярославской области и Республики Татарстан.

Специальном участником фестиваля стала Япония: она представит технологии и продукцию ведущих компаний. А также проведет деловой программы семинар, посвященный двустороннему сотрудничеству в области сельского хозяйства. Всего в выставке «Золотая осень» примут участие 15 стран мира. В их числе Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия.

На фестивале можно будет попробовать мясные деликатесы и дары моря, лучшие сыры и десерты, грибы, ягоды и многое другое из разных регионов страны.

В рамках форума по традиции пройдет концерт творческих коллективов со всех уголков нашей страны, а все гости «Золотой осени» смогут поучаствовать в конкурсах и традиционных народных забавах.