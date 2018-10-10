Минпромторг не исключил производства Aurus в Татарии

Москва, , 11:54 — REGNUM Производство российских автомобилей представительского класса Aurus может быть расположено в Татарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Возможно, эти мощности будут использоваться в Алабуге, Татарстан», — сказал министр, указав на то, что рассматриваются и другие варианты локации производства.

По его словам, окончательное решение должно быть принято до конца 2018 года.

«Мы до конца года должны принять окончательное решение, с минимальными затратами реализовать именно индустриальную модель этого проекта», — рассказал Мантуров.

Он также отметил, что планируется создать не только седаны, но и мини-вены, также в планах — расширить серию за пределы премиального сегмента.