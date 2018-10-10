МВФ: Экономический рост пяти стран АСЕАН составит 5,2%

Денпасар, Индонезия, , 12:03 — REGNUM По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономика пяти стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, вырастет на 5,2% в 2019 году, сообщает Antaranews.

«Экономический рост Индонезии стал настоящей историей успеха», — заявил экономический советник МВФ и директор по исследованиям Морис Обстфельд на пресс-конференции по мировым экономическим прогнозам на острове Бали 9 октября.

МВФ подчеркнул, что не только экономики пяти стран АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам) будут расти, но и других экономически важных регионов Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика), Европы (Турция), Южной Азии (Индия), Ближнего Востока (Иран) и Африки (ЮАР), экономики которых сейчас переживают снижение в 0,2−0,4 пункта.

В глобальном масштабе проекты МВФ по мировому развитию останутся на уровне 3,7% на период 2018—2019 годов.

Прогнозы МВФ для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индонезию, будут объявлены 12 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодное собрание представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в 2018 году стартовало на индонезийском острове Бали 8 октября.

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