Непредсказуемость санкций ускоряет вывоз капитала из РФ – экономист

Москва, , 11:50 — REGNUM Вывоз капитала из РФ связан в числе прочего и с тем, что у российского правительства почти нет проектов, предполагающих вложение десятков миллиардов долларов, а сам курс правительства остается не очень предсказуемым. Об этом 10 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин, комментируя новость о том, что чистый отток капитала из РФ в III квартале 2018 года составил 19,2 млрд долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2017 года вырос в 48 раз.

«Прежде всего отток капитала из РФ — это устойчивая тенденция, которая колеблется в пределах от нескольких десятков миллиардов до 100 млрд долларов в год, — сказал Бузгалин. — Зависит это главным образом от ситуации на мировых рынках и внутреннего регулирующего воздействия государства. В данном случае угроза санкций и их непредсказуемость создают мощные стимулы для того, чтобы вывозить капиталы».

С другой стороны, экономист указал и на то, что меры по торможению вывоза капитала внутри страны минимальны.

«Кроме того, серьёзных программ, которые бы гарантировали эффективное привлечение иностранного капитала в Россию, наше правительство не реализует, — добавил Бузгалин. — У нашего правительства почти нет проектов, предполагающих вложение миллиардов и десятков миллиардов долларов. Сам курс правительства во внешней сфере также не очень предсказуем. Возможности для спекуляции на мировых финансовых рынках остаются большими, и, как правило, они более эффективны, чем инвестиции».

Выход из такого положения, как подчеркнул Бузгалин, уже давно известен. Это стабильные программы экономического развития, активная промышленная политика, государственные гарантии, регулирование валютной сферы, затруднение и просто запрет вывоза капитала в офшорные зоны.

«Все это проговорено уже тысячу раз, но поскольку это невыгодно тем, у кого в руках экономико-политическая власть, этого не делается, а вывоз капитала продолжается», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Центрального банка РФ, чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил 19,2 млрд долларов. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил 0,4 млрд долларов. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.

Во II квартале 2018 года был зафиксирован приток капитала в 3,7 млрд долларов. В целом за период с января по сентябрь 2018 года чистый отток капитала из России составил 31,9 млрд долларов против 13,7 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, то есть увеличился в 2,3 раза.

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