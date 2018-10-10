«Хорошее вождение» не означает медленной и редкой езды, но удешевит ОСАГО

Москва, , 11:43 — REGNUM Расширение тарифного коридора вовсе не означает, что ОСАГО подорожает, потому что изменится также и система расчетов в части коэффициентов бонус-малус и возраст-стаж, считает руководитель департамента по работе со страховыми компаниями UBI Technolоgies Андрей Горанов.

Напомним, согласно поправкам в закон об ОСАГО, ранее подготовленным Минфином РФ, предполагается, в частности, что страховщики сами будут отслеживать стиль вождения автомобилиста с помощью специального устройства, прикрепленного к транспортному средству.

В финальных поправках Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. — на 40% ниже или выше.

Это делается для смягчения последствий поэтапной отмены коэффициента мощности и регионального коэффициента. Тем не менее, максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ РФ, пишет газета «Ведомости».

"Мы однозначно движемся к применению телематики в ОСАГО, которая уже более 15 лет применяется в Европе. Вопреки частому заблуждению, «хорошее вождение» не означает, что ездить надо медленно и редко.

Дело в том, насколько безопасным является вождение того или иного клиента с точки зрения наступления убытка по его вине. При оценке водителя с помощью телематики учитывается множество параметров каждой поездки (время года, ускорения, торможения, время суток, дорожное покрытие, погодные условия и т.д.), которые обсчитываются сложными алгоритмами для определения рисковости манеры вождения.

На основе корректного анализа вождения клиента выявляется его личный скоринговый балл, который связан с ценой за полис. От того, насколько безопасен тот или иной водитель будет зависеть цена на ОСАГО.

«Токсичные» водители скорее всего не захотят использовать телематику, потому что в этом случае получат соответствующую цену.

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