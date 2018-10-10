Воронежский концерн «Созвездие» заплатит Минпромторгу почти 82 млн рублей

Воронеж, , 11:40 — REGNUM Воронежский концерн «Созвездие» должен выплатить министерству промышленности и торговли РФ по решению арбитражного суда более 81,7 млн рублей. Речь идет о взыскании пени по нескольким госконтрактам.

Иск о взыскании пени на 88 млн 828 тыс. 478 руб. 42 коп. по государственным контрактам, заключенным с «Созвездием» в период с 2012 по 2015 годы, Минпромторг направил в Арбитражный суд Москвы. В соответствии с контрактами Минпромторг должен был направить на докапитализацию концерна 3,1 млрд рублей, «Созвездие» — провести реконструкцию и техперевооружение воронежской площадки, а также модернизацию краснодарского приборного завода «Каскад». Основанием для иска о взыскании пени стали нарушения сроков исполнения обязательств со стороны «Созвездия».

В итоге суд постановил взыскать с концерна «Созвездие» несколько меньшую сумму — 81 млн 714 тыс. 418 рублей 54 копейки. Кроме того, ответчик должен оплатить госпошлину в 200 тыс. рублей.

Отметим, что ранее Минпромторг уже взыскал с воронежского концерна около 48 млн рублей. Также в суде находятся иски к концерну со стороны министерства обороны РФ.

По теме: В Воронеже ищут 92 млн рублей, выделенных на техперевооружение НИИЭТ

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Концерн занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками.