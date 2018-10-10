В Ташкенте обсудили строительство первой АЭС в Узбекистане

Ташкент, , 11:39 — REGNUM Российские и узбекские эксперты 9 октября обсудили вопрос строительства первой атомной электростанции в Узбекистане, говорится в поступившем 10 октября в ИА REGNUM сообщении агентства по развитию атомной энергетики «Узатом».

В семинаре «Строительство первой атомной электростанции в Узбекистане. Опыт и передовые технологии России» приняли участие более 100 представителей Академии наук Узбекистана, агентства «Узатом», профильных ведомств и министерств, а также представителей МАГАТЭ.

«Выступления участников были посвящены планам, перспективам и преимуществам развития атомной энергетики в Узбекистане, современным российским ядерным технологиям ВВЭР-1200 поколения «3+», которые были выбраны Узбекистаном для строительства первой в стране АЭС, технологиям атомной отрасли для промышленности, медицины и сельского хозяйства, обучению специалистов и подготовке персонала для работы в атомной отрасли, обеспечению информирования общественности о преимуществах атомной энергетики и другие», говорится в сообщении.

Как отметил в своем выступлении глава агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов, «выбранные Узбекистаном российские технологии надежны, безопасны, экологичны и отвечают самым современным требованиям МАГАТЭ». «Именно поэтому в республике будут построены два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения «3+», подчеркнул Мирзамахмудов.

В свою очередь, президент «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен указал, что «строительство АЭС в Узбекистане придаст импульс социально-экономическому развитию Республики, будет способствовать росту уровня жизни населения и реализации научно-технического и кадрового потенциала страны».

Как сообщалось ранее председатели правительств России и Узбекистана 7 сентября 2018 года в Москве подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции.