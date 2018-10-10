Как новые тарифы на ЖКХ повлияют на траты большинства граждан РФ?

Москва, , 11:44 — REGNUM Одна из причин, повлиявших на увеличение расходов граждан РФ в сентябре 2018 года, это колебания курса рубля. Об этом 10 октября корреспонденту ИА REGNUM сказал экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что повседневные расходы граждан РФ в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом.

«Прежде всего нужно отметить, что месячные колебания сами по себе достаточно вариабельны — то есть данные за квартал, полугодие и год намного более устойчивы, — сказал Хестанов. — Скорее всего, эти колебания связаны с колебанием курса рубля. Около трети потребительских товаров среднего гражданина России — они валютные, и соответственно вслед за изменением курса рубля обычно скачет инфляция».

В свою очередь, другой экономист — Аза Мигранян — предположила, что рост расходов может быть связан с сезонным фактором: подготовкой к зиме, выходом на работу, изменением обычных характеристик потребления и так далее.

«Что касается годовой статистики, то на самом деле затраты остаются стабильными по домохозяйствам, так как период инфляции невысок, и он покрывается тем незначительным ростом, который был зафиксирован, и по факту структура потребления не изменилась, — добавила она. — Скорее всего, мы получим более существенные изменения структуры в январе [2019 года], когда введут новые тарифы по ЖКХ, и, вероятно, мы будем наблюдать сокращение [расходов] после новогоднего периода».

Напомним, как стало известно 10 октября, по данным исследовательского холдинга «Ромир», повседневные расходы граждан РФ в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом. Это, как отмечают исследователи, превышает месячную инфляцию в 0,2%,

«Общие повседневные расходы в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%, рассчитанную Росстатом, — уточняет «Ромир». — Относительно же сентября прошлого года совокупные ежедневные траты наших соотечественников увеличились куда скромнее — всего на 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года».