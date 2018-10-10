155 лет на посту: нижегородского производителя канатов пытаются обанкротить

г. Горбатов, Нижегородская область, , 11:31 — REGNUM В Нижегородской области снова пытаются обанкротить одного из старейших производителей канатов и верёвок города Горбатова, ведущего свою трудовую биографию с 1863 года. В Арбитражный суд региона поступил иск с требованием признать несостоятельным ПАО по производству кручёных изделий «Митра». Дело к производству пока не принято, дата заседания неизвестна. За 2017−2018 год это шестая попытка обанкротить предприятие, в конце августа 2018 года суд отклонил очередной иск с подобными требованиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Последний иск был подан ООО «Торговый дом «Ориент» (г. Владимир) в начале октября 2018 года. Сумма претензий к ответчику составляет 2 025 678 рублей. В августе 2016 года данное ООО выиграло спор о взыскании долга на ту же сумму, что фигурирует в банкротном иске. Это была задолженность за поставленный товар.

В мае 2018 года с иском о банкротстве ПАО в суд обращалось ООО «Май фабрик».

«Требования заявителя основаны на решении Арбитражного суда Нижегородской области от 22 ноября 2017 года по делу №А43−27 530/2017, которым с ПАО «Митра» в пользу ООО «Май Фабрик» взыскано 428 642 рубля долга за поставленный товар по договору поставки №101 от 12.02.2016 года (товарные накладные №7 от 14.03.2017 года, №9 от 17.03.2017 года, №11 от 29.03.2017 года), 46 722 рубля неустойки за период с 28.04.2017 по 14.08.2017 год, 12 435 рублей расходов по госпошлине», — отмечалось в материалах дела.

29 августа 2018 года суд прекратил производство по этому иску, так как компания оплатила часть долга и он перестал соответствовать требованиям для признания юрлица несостоятельным.

По данным ЕГРЮЛ, ПАО создано в сентябре 2002 года на базе Горбатовской канатно-веревочной фабрики, основанной в 1863 году. Уставный капитал — 55 968 рублей, и. о гендиректора с апреля 2018 года — Андрей Сергеев, он же на сегодня основной владелец ПАО с долей почти 84%.