Среда, 10 Октября 2018 года
12:46:40 МСК

В Прокопьевске открылся «первый за Уралом» многофукциональный спорткомплекс

Экономика

На его строительство ушло 2,5 года и более 30 млн рублей

В Прокопьевске открылся «первый за Уралом» многофукциональный спорткомплекс
Иллюстрация: Администрация Кемеровской области
Спроткомплекс в Прокопьевске

Кемерово, 10 октября 2018, 11:22 — REGNUM  В городе Прокопьевск Кемеровской области открылся новый многофункциональный спорткомплекс. Как заявили в правительстве региона, это первый за Уралом подобный объект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общая площадь построенного на территории санатория «Шахтер» спорткомплекса — 1,5 тыс. кв. м. Его стоимость — более 30 млн рублей. На строительтсво объекта у частной компании ушло 2,5 года.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Прокопьевска, на первом этаже комплекса размещены тренажерный зал, боксерский ринг, детский игровой центр, раздевалки и душевые комнаты. На втором расположился зал-трансформер для игровых видов спорта — площадка высотой 9 м может превращаться в поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола или тенниса.

«Более 40% горожан — это 77 тыс. человек — систематически занимаются спортом. В новом «Спорткомплексе» занятия будут доступны не только для отдыхающих санатория, но и для горожан и приезжающих гостей, — заявил глава города Андрей Мамаев.- Уверен, что построенный объект вместе с развитой инфраструктурой санатория станет отличной тренировочной базой для спортсменов-профессионалов»

По официальным данным, в Прокопьевске работают более 200 спортивных объектов, 22 физкультурно-спортивных и фитнес-клубов, пять детско-юношеских спортивных школ, семь детских и подростковых клубов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить