В Прокопьевске открылся «первый за Уралом» многофукциональный спорткомплекс

Кемерово, , 11:22 — REGNUM В городе Прокопьевск Кемеровской области открылся новый многофункциональный спорткомплекс. Как заявили в правительстве региона, это первый за Уралом подобный объект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общая площадь построенного на территории санатория «Шахтер» спорткомплекса — 1,5 тыс. кв. м. Его стоимость — более 30 млн рублей. На строительтсво объекта у частной компании ушло 2,5 года.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Прокопьевска, на первом этаже комплекса размещены тренажерный зал, боксерский ринг, детский игровой центр, раздевалки и душевые комнаты. На втором расположился зал-трансформер для игровых видов спорта — площадка высотой 9 м может превращаться в поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола или тенниса.

«Более 40% горожан — это 77 тыс. человек — систематически занимаются спортом. В новом «Спорткомплексе» занятия будут доступны не только для отдыхающих санатория, но и для горожан и приезжающих гостей, — заявил глава города Андрей Мамаев.- Уверен, что построенный объект вместе с развитой инфраструктурой санатория станет отличной тренировочной базой для спортсменов-профессионалов»

По официальным данным, в Прокопьевске работают более 200 спортивных объектов, 22 физкультурно-спортивных и фитнес-клубов, пять детско-юношеских спортивных школ, семь детских и подростковых клубов.