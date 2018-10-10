Минфин Чувашии возьмёт в долг 4,5 млрд рублей у банков

Чебоксары, , 11:01 — REGNUM Власти Чувашии планируют взять в долг у коммерческих организаций 4,5 млрд рублей для финансирования дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств. Министерство финансов республики объявило три тендера на открытие кредитных линий. Аукционы пройдут 29 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проценты планируется выплачивать из средств республиканского бюджета Чувашии, предусмотренных на обслуживание долговых обязательств республики. В рамках первого тендера планируется получить 2 млрд рублей на 730 дней в форме невозобновляемой кредитной линии. На проценты определена сумма до 332 млн рублей. Срок использования кредитной линии — с 20 декабря 2018 года по 31 января 2019 года, а возврат планируется не позднее 18 декабря 2020 года. Процентная ставка определена на уровне 8,3%.

Второй аукцион направлен на открытие не возобновляемой кредитной линии в сумме 1 млрд рублей на тот же срок. На проценты планируется потратить 166 млн рублей. Вернуть кредит планируется также к 18 декабря 2020 года.

В рамках третьего тендера на год планируется получить 1,5 млрд рублей, при этом на уплату процентов потратят до 124,5 млн рублей. Вернуть эту часть долга предстоит не позднее 12 ноября 2019 года.

Напомним, на 1 июля 2018 года госдолг региона составляет 7 745 803,5 тыс. рублей, из которых 98,7% — это бюджетные кредиты (7 645 803,5 тыс. рублей), а оставшиеся — государственные гарантии. Относительно данных на 1 января 2018 года размер госдолга Чувашии существенно снизился — с 14 120 803,5 тыс. рублей. На начало года в структуре долговых обязательств на коммерческие кредиты приходилось 6 млрд рублей.

В июле-сентябре 2018 года уже проводилось два тендера на оформление кредитов на 5 млрд рублей, поэтому в структуре госдолга могли произойти изменения с даты последнего обнародования данных минфином республики.

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На 1 января 2020 года госдолг прогнозируется на уровне 12,9 млрд рублей — 46% к прогнозируемым собственным доходам.

Бюджет на 2019 год планируется с профицитом 1,1 млрд рублей при расходах — 46,3 млрд рублей и доходах — 47,4 млрд рублей.