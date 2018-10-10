Российские лекарства проходят регистрацию более чем в 60 странах

Москва, , 10:51 — REGNUM Минпромторг видит предпосылки для выстраивания долгосрочного партнерства с иностранными игроками в сфере фармацевтики, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Фармацевтическую отрасль увидели и признали за рубежом. Отечественные препараты сейчас проходят регистрацию более чем в 60 странах мира», — привел данные глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

По его словам, «формируются предпосылки для выстраивания долгосрочного партнерства с иностранными игроками».

«В частности, компания «Биокад» заходит в Китай, где в сотрудничестве с местными компаниями планирует разработать и вывести на рынок КНР не менее шести современных препаратов», — привел он пример.

Кроме того, говорит министр, благодаря господдержке в стране открыты уже более 30 новых фармзаводов.

«Инициирована разработка лекарств по всем основным сегментам рынка. Начато производство совершенно новых молекул для терапии ВИЧ, лечения туберкулеза и сахарного диабета», — заявил Мантуров.