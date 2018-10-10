Среда, 10 Октября 2018 года
11:23:47 МСК

Российские лекарства проходят регистрацию более чем в 60 странах

Экономика

Фармацевтическую отрасль увидели и признали за рубежом

Российские лекарства проходят регистрацию более чем в 60 странах
Иллюстрация: Domadoktor.ru
Лекарства

Москва, 10 октября 2018, 10:51 — REGNUM  Минпромторг видит предпосылки для выстраивания долгосрочного партнерства с иностранными игроками в сфере фармацевтики, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Фармацевтическую отрасль увидели и признали за рубежом. Отечественные препараты сейчас проходят регистрацию более чем в 60 странах мира», — привел данные глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

По его словам, «формируются предпосылки для выстраивания долгосрочного партнерства с иностранными игроками».

«В частности, компания «Биокад» заходит в Китай, где в сотрудничестве с местными компаниями планирует разработать и вывести на рынок КНР не менее шести современных препаратов», — привел он пример.

Кроме того, говорит министр, благодаря господдержке в стране открыты уже более 30 новых фармзаводов.

«Инициирована разработка лекарств по всем основным сегментам рынка. Начато производство совершенно новых молекул для терапии ВИЧ, лечения туберкулеза и сахарного диабета», — заявил Мантуров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Правительственный час» в ГД главы Минпромторга Д. Мантурова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить