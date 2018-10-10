Среда, 10 Октября 2018 года
11:23:52 МСК

Минпромторг рассчитывает на рост экспортной выручки

Экономика

На фоне санкций

Минпромторг рассчитывает на рост экспортной выручки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 10 октября 2018, 10:44 — REGNUM  Минпромторг ожидает роста экспортной выручки до 205 млрд долларов к 2024 году, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Объем финансирования по всему комплексу мер поддержки промышленного экспорта на ближайшие шесть лет составляет 420 млрд рублей. Эти средства должны обеспечить индустриальному бизнесу рост экспортной выручки к 2024 году до 205 млрд долларов», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Практически четверть этой суммы должны сформировать отрасли машиностроения, указал министр.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Правительственный час» в ГД главы Минпромторга Д. Мантурова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить