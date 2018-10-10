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Мантуров: туристические центры Кубани и Крыма свяжут морские маршруты

Экономика

В планах – создание нового пассажирского флота и целой сети таких маршрутов

Москва, 10 октября 2018, 10:44 — REGNUM  Сеть маршрутов по морю между туристическими центрами Краснодарского края и Крымского полуострова планируется создать в перспективе. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая в Госдуме 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, новые проекты в судостроении способствуют развитию внутреннего туризма.

«Повышению мобильности населения и развитию внутреннего туризма способствуют также новые проекты в судостроении. С целью обеспечения регулярных морских перевозок в Азово-Черноморском бассейне мы поддержали постройку трех скоростных судов «Комета». Начиная с августа первое из них уже курсирует между Ялтой и Севастополем. В перспективе новый пассажирский флот позволит выстроить сеть маршрутов между туристическими центрами Краснодарского края и Крымского полуострова», — рассказал Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях власти Крыма сообщили о рекордном числе туристов, посетивших республику, с постсоветских времен: в этом году в Крыму отдохнули более 6,16 млн туристов. Доходы бюджета от этой сферы в регионе выросли на четверть, до 1,2 млрд рублей.

Об этом: Крым побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих

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