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В Казахстане перечислили выгоды для Московской биржи от покупки акций KASE

Экономика

Казахстанская и Московская фондовые биржи подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Астана, 10 октября 2018, 10:45 — REGNUM  За счет покупки доли в Казахстанской фондовой бирже (KASE) Московская биржа создаст базу для расширения и приобретет резервные мощности, заявил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев по результатам подписания соглашения. Об этом 10 октября сообщает агентство «Казинформ».

Казахстанская и Московская фондовые биржи подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения Московская биржа купит до 20% KASE. Сумма сделки составит 338 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября наблюдательный совет Московской фондовой биржи принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил покупку 20% Казахстанской биржи до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Московская фондовая биржа купит 20% акций Казахстанской биржи

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