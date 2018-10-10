В России могут ввести индивидуальный учет тепла в квартирах

Москва, , 10:43 — REGNUM Минстрой России предложил ввести в квартирах индивидуальный учет тепла. Проект соответствующего постановления внесен на утверждение в правительство, рассказали в министерстве изданию «Известия».

"Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство для его дальнейшего утверждения», — пояснили изданию в Минстрое.

В Минэнерго подтвердили, что одобряют инициативу.

Поставив счетчики, собственники смогут экономить на отоплении и самостоятельно устанавливать температуру в квартирах. Но есть условие — необходим общедомовой прибор учета тепла.

На текущий момент показания индивидуальных счетчиков учитываются, если такие приборы установлены во всех квартирах жилого дома. Если собственник отключит себя от центрального отопления, его обяжут возместить стоимость тепла, затраченного на обогрев общих мест в доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис назвал возможным сокращение до трех дней летнего отключения горячей воды. В Минстрое успешно экспериментируют со сроками отключения, пояснил он.

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