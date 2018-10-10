Минпромторг намерен способствовать росту торговли снижением барьеров

Москва, , 10:39 — REGNUM Рост традиционной торговли носит восстановительный характер, для ее поддержки Минпромторг настаивает на принятии ряда законов, в чем рассчитывает на Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Что касается традиционной торговли, то ее рост на 2,7% пока носит восстановительный характер, после драматичного падения в 2015—2016 годах», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Министерство намерено продолжить политику снижения административных барьеров и отказа от избыточного регулирования.

«На это направлен пакет законопроектов, которые находятся в финальной стадии согласования с федеральными органами государственной власти», — отметил министр.

Речь идет об инициативах по развитию нестационарной и мобильной торговли, снятию ограничений по розничным рынкам и по расширению института ярмарок, уточнил Мантуров.

«По мере их поступления в Госдуму рассчитываем на вашу поддержку», — обратился министр к депутатам Госдумы.