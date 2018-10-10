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В Тверской области построят первый в стране инновационный деревянный дом

Экономика

Опыт региона поможет увеличить объемы продукции деревянного домостроения в жилищном строительстве в два раза

Москва, 10 октября 2018, 10:32 — REGNUM  Первый в Российской Федерации четырехэтажный многоквартирный каркасно-панельный деревянный дом будет сдан в Тверской области до конца этого года. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил в ходе своего выступления в Госдуме РФ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Применяемые при его строительстве конструкции произведены на заводе, расположенном по соседству, в этом же регионе. За счет масштабирования подобных проектов мы рассчитываем к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в жилищном строительстве с нынешних 10% до 20%», — заявил Мантуров.

Отметим, что в Тверской области, по информации регионального министерства строительства и ЖКХ, ежегодно вводится около 600 тыс. квадратных метров жилья, включая малоэтажные и индивидуальные дома. К 2024 году в Тверской области планируется более чем в 1,5 раза увеличить объёмы жилищного строительства: ввести 886 тыс. кв. м жилья по сравнению с 585,2 тыс. кв. м в 2017 году.

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Строительство жилья
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