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Реконструкцию аэродрома челябинского аэропорта проведут раньше срока

Экономика

Из федерального бюджета выделят 1 млрд рублей

Реконструкцию аэродрома челябинского аэропорта проведут раньше срока
Maxiss
Аэропорт Челябинска

Челябинск, 10 октября 2018, 10:32 — REGNUM  Реконструкция аэродрома челябинского аэропорта будет проведена раньше намеченного ранее срока. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Ранее финансирование этих работ планировалось в 2020—2021 годах. Но в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут уже в 2020 году, власти региона попросили представителей федеральной власти ускорить этот процесс.

Итогом стало распоряжение председателя правительства страны. Дмитрий Медведев распорядился выделить 1 млрд рублей на работы в 2018 и 2019 году. На эти средства на аэродроме построят взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру.

Губернатор области Борис Дубровский называет реконструкцию аэродрома принципиально важным шагом. Отметим, в 2020 году объект примет участников и гостей саммитов ШОС и БРИКС.

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Строительство и состояние аэропортов
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