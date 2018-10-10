Минпроторг фиксирует рост интернет-торговли

Москва, , 10:32 — REGNUM Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил об уверенном росте интернет-торговли в России, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Показателем активного смещения розницы в цифровой мир служит уверенный рост интернет-торговли, которая ежегодно прибавляет свыше 10%», — сказал министр в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

По его словам, если в 2017 году оборот интернет-торговли впервые превысил 1 трлн рублей, то к 2024 году рынок прогнозирует увеличение этого параметра почти в 3,5 раза.