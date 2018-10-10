Жириновский возмущен неготовностью властей Камчатки к путине

Москва, , 10:07 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен ситуаций с тем, что тонны красной икры гниют на Камчатке, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Контрабандисты, браконьеры, икра прямо из ведер льется по улицам, рыба, выпотрошенная, валяется», — обрисовал ситуацию Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, властям следовало мобилизоваться к путине.

«Можно было бросить дополнительные силы, рыбаков с Сахалина, Приморья, других регионов, но сохранить всю эту икру — это же ценный продукт питания! А мы опять агрессия — наказать, арестовать, икру — в канаву, браконьеров — за шкирку!» — возмущен парламентарий.

«Если бы вся Камчатка вышла на сбор этой рыбы… Нельзя иметь мощности для всей той рыбы, которая раз в сто лет приходит, ни одна экономика не выдержит, но организуйтесь, (введите) либо запреты жесткие, либо (надо) все легализовать», — говорит Жириновский.

На Камчатке в очередной раз на помойку выбросили тонны красной икры. Жители полуострова возмущены безобразным отношением к богатствам региона. Камчатцы уверены — тонны лосося и красной икры выбрасывают на свалки, в леса и в поля нерадивые промышленники, чтобы не сбить цены на рыбопродукцию и не потерять прибыль. В Росрыболовстве уверяют, что тонны лосося и икры, сгнившие на Камчатке, — дело рук браконьеров.

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