Три региона ДФО отличились в РФ низким качеством управления финансами

Якутск, , 10:17 — REGNUM Еврейская автономия, Колыма и Чукотка попали в список регионов РФ, качество управления финансов в которых Минфин оценил как низкое. Высокий уровень работы с денежными потоками в ДФО продемонстрировал только Приморский край, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных министерства финансов.

Читайте также: Регионы ДФО раздают кредиты, а муниципалитеты продолжают брать

В списке дальневосточных субъектов с надлежащим качеством управления финансами — Амурская область, Камчатка, Якутия, Сахалинская область и Хабаровский край. Качество работы с поступающими в бюджеты регионов средствами оценивалось по ряду критериев, в числе которых отклонение объёма расходов казны от запланированного, эффективность использования денег унитарными предприятиями субъектов РФ, уровень открытости бюджетных данных, эффективность управления финансовыми вложениями, выполнение указов президента РФ, наращивание кредитов и уровень долговой нагрузки на бюджет.

Наибольшее отклонение утверждённого объёма расходов бюджета от утверждённых в ДФО продемонстрировала Якутия, где этот показатель составил 33,62% (в сторону уменьшения). Ниже, чем предполагалось, траты оказались также в Еврейской автономии (0,12%), Магаданской области (4,11%) и Амурской области (0,35%). Больше запланированных расходы оказались в Хабаровском край (на 20,26%), на Сахалине (10,29%), Камчатке (12,85%), Приморье (12,24%) и Чукотке (5,75%).

Низким уровнем открытости бюджетных данных на Дальнем Востоке выделяется Чукотский автономный округ (20,16%), ЕАО (29,07%) и Камчатка (34,11%). Высок этот показатель на Сахалине (89,15%) и в Амурской области (79,84%).

Что касается долговых обязательств, то самый высокий уровень закредитованности по отношению к объёму доходов бюджета — у Якутии (10%). Большим процентом трат на обслуживание госдолга в ДФО отличилась Камчатка (28,8%). Также высок этот показатель у ЕАО (12,17%), Хабаровского края и Якутии (более 10%). Чукотка, Сахалин, Колыма и Якутия также продемонстрировали существенный рост долговой нагрузки на бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на август-2018, суммарный объём госдолга дальневосточных регионов составляет 170,3 млрд рублей. Долг лидера по объёму задолженности ДФО — Якутии — по данным на 1 августа 2018 года, составил 54,6 млрд рублей. Второе место у Хабаровского края, который набрал 46,6 млрд рублей кредитов, — за июль их сумма не изменилась. У Амурской области 27,7 млрд рублей задолженности, у Магаданской — 15,7 млрд рублей, у Чукотской автономии — 10,4 млрд.