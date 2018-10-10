Тренд на укрепление цен на нефть остается

Москва, , 09:43 — REGNUM Сегодня, 10 октября, на котировки нефти снова оказывает наибольшее влияние негативная повестка дня. Увеличение предложения от Саудовской Аравии, вплоть до обещания полностью заместить выпадающие поставки углеводородов от получающего новые санкции Ирана, уже принято к сведению участниками рынка, хотя и оказывает определенный уровень поддержки от роста цен за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

Определенную нервозность среди покупателей по торгам на нефть создают новости и краткосрочный анализ по другой причине. Ураган «Майкл» у южного побережья США продолжает собирать положенную стихии дань, что привело к сокращению добычи и поставок углеводородов в регионе. По предварительным данным, операционная деятельность нефтедобывающих компаний в регионе сократилась уже на 20% и пока не восстановлена.

«Поддержку котировкам будет оказывать и снижение запасов в США, где требуются ресурсы на восстановительные работы. Тренд на укрепление цен остается, уровень $85,50−86 за баррель будет верхней границей коридора котировок, поскольку влияние будет недолговечным, и участники рынка это понимают», — пояснил эксперт.

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