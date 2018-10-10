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Госдуме предложили повысить пособие по безработице для предпенсионеров

Экономика

Пакет законопроектов вносится в Госдуму

Госдуме предложили повысить пособие по безработице для предпенсионеров
Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Москва, 10 октября 2018, 09:34 — REGNUM  Пакет законопроектов, защищающий трудовые права предпенсионеров, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы вносим пакет из трех законопроектов, направленный на улучшение ситуации с получением пособия по безработице», — сказал Миронов.

Предполагается увеличить на год период получения пособия, прописывается регулярное увеличение выплат на уровень не ниже инфляции и фиксируется минимальный размер пособия — не ниже порядка 8 тыс. рублей, отметил Миронов.

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Безработица
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