Госдуме предложили повысить пособие по безработице для предпенсионеров

Москва, , 09:34 — REGNUM Пакет законопроектов, защищающий трудовые права предпенсионеров, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы вносим пакет из трех законопроектов, направленный на улучшение ситуации с получением пособия по безработице», — сказал Миронов.

Предполагается увеличить на год период получения пособия, прописывается регулярное увеличение выплат на уровень не ниже инфляции и фиксируется минимальный размер пособия — не ниже порядка 8 тыс. рублей, отметил Миронов.