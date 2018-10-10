Эксперт: показатели импорта в Россию являются «аномальными»

Москва, , 09:28 — REGNUM Аномальное падение объемов ввоза товаров в Россию за третий квартал 2018 года связано с тем, что рынки «не принимают» импортные товары. Об этом со ссылкой на слова экспертов пишет 10 октября газета «Ведомости».

По словам представителя Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, импорт товаров упал в годовом выражении и к предыдущему кварталу, и данная ситуация является аномальной, поскольку обычно во втором полугодии ввоз товаров начинает активно расти.

Также эксперт подчеркнул, что в последний раз падение импорта в третьем квартале отмечалось в 2014 году.

Напомним, ранее Банк России опубликовал статистику, согласно данным которой импорт товаров в РФ за третий квартал уменьшился с $63,8 млрд (показатель третьего квартала 2017 года) до $63 млрд.