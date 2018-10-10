Оператор СПВ запустил логистический комплекс на 12,5 тыс. тонн груза

Владивосток, , 09:27 — REGNUM Построенный и введенный в работу резидентом свободного порта Владивосток (СПВ) новый логистический комплекс позволит брать на ответственное хранение 12,5 тысячи тонн груза и тем самым разгрузить основные терминалы в черте города, сообщает 10 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Проект стоимостью 238,2 млн рублей реализован компанией «КМ Логистик» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока. Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволил создать 15 рабочих мест, а на дальнейших этапах развития компании штат предприятия будет расширен примерно вдвое.

Глава компании Евгений Журавлев сообщил, что наличие подобного комплекса во Владивостоке позволит не только разгрузить основные терминалы, но и снизить нагрузку на автомобильные и железнодорожные направления города и ближайшего пригорода. Также проект направлен на привлечение дополнительных клиентов из стран Юго-Восточной Азии и Европейской части континента, что позволит улучшить товарооборот и даст возможность снижения стоимости продуктов первой необходимости.

Отмечается, что резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику региона более 45,7 млрд рублей, создав 5694 рабочих места.

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