Рейтинг богатейших жителей Китая возглавил глава Alibaba Джек Ма

Пекин, , 09:16 — REGNUM Основатель китайского гиганта интернет-торговли компании Alibaba Джек Ма возглавил перечень наиболее богатых граждан КНР в рейтинге Хужунь. Об этом пишет 10 октября газета China Daily.

Отмечается, что совокупное состояние семейства Ма оценивается в 270 млрд юаней (около $37 млрд). Второе место в рейтинге занял председатель Evergrande Group Сюй Цзяинь (250 млрд юаней). Замыкает тройку лидеров рейтинга гендиректор интернет-компании Tencent Ма Хуатэн (Пони Ма) с капиталом в 240 млрд юаней, пишет газета.

Следует отметить, что в перечне наиболее богатых китайцев в основном присутствуют главы компаний, работающих в сфере высоких технологий и интернета, а также финансовых услуг.

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