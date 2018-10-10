Полис ОСАГО подорожает с 1 сентября 2019 года

Москва, , 09:06 — REGNUM В России уже с 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право устанавливать стоимость полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов. Соответствующий законопроект с финальными поправками Минфина РФ уже направлен на рассмотрение в правительство России, пишут «Ведомости».

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В Минфине прошло совещание по поправкам к закону об ОСАГО

Уже 1 сентября 2020 года, согласно поправкам, автостраховщики смогут устанавливать стоимость полиса ОСАГО выше или ниже базовых тарифов в пределах 40%. Но все это при условии, что максимальная цена не окажется больше максимального базового тарифа.

Одновременно Минфин предлагает отменить коэффициент мощности и региональный коэффициент.

На цену полиса будут влиять такие показатели водителя, как частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины. В дополнение ко всему, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.

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Минфин допустил повышение штрафов за езду без ОСАГО

Как сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в закон об ОСАГО, ранее подготовленным Минфином РФ, предполагается, в частности, что страховщики сами будут отслеживать стиль вождения автомобилиста с помощью специального устройства, прикрепленного к транспортному средству. Стиль вождения, а также количество нарушений ПДД будут одними из факторов, которые повлияют на итоговую стоимость полиса ОСАГО.

Также документ по либерализации ОСАГО предполагает введение трёх видов полисов — со страховыми суммами от 400 тыс. до 2 млн рублей. При этом предлагается отказ от существующих коэффициентов, привязанных к мощности двигателя и месту регистрации транспортного средства, в пользу новых — в частности, коэффициента нарушений водителем ПДД.

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