В Ростовской области отопительный сезон стартовал досрочно

Ростов-на-Дону, , 08:55 — REGNUM В Ростовской области стартовал отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Начать отопительный сезон раньше намеченного срока решено в связи с установившейся холодной погодой на территории Донского региона.

Уточняется, что тепло в первую очередь поступило на объекты социальной сферы, затем температура воздуха поднимется в жилых домах. Подача тепла осуществляется пока в одиннадцати муниципальных образованиях — в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах, в Донецке и Новочеркасске. В Верхнедонском районе теплом обеспечены не только соцобъекты, но и жилые дома.

«По состоянию на 9 октября в регионе запущены 193 котельные, теплоснабжением обеспечены 268 объектов социальной сферы, из них 73 здания лечебных учреждений, 115 детских садов, 55 школ и 25 детских домов», — уточнил глава донского минЖКХ Андрей Майер.

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В ведомстве отмечают важность оперативного устранения неординарных ситуаций аварийными службами. Для этих целей создано более 1 тыс. аварийно-восстановительных бригад, которые будут дежурить в круглосуточном режиме, в их распоряжении имеется необходимая специальная техника.

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