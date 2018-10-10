Утверждена инвестиционная программа Москвы на 2019-2021 гг

Москва, , 08:52 — REGNUM Правительством Москвы утверждена адресная инвестиционная программа на 2019−2021 годы. Финансирование инвестпрограммы на три ближайших года составит 1,594 трлн рублей, в том числе: 2019 год — 529,9 млрд рублей; 2020 год — 525,5 млрд рублей; 2021 год — 538,9 млрд рублей», сообщается на сайте Стройкомплекса.

Главный приоритет инвестиционной программы — развитие транспортной инфраструктуры. За три года планируется ввести 57,9 км новый линий и 21 станцию метро, три электродепо. Будет возведено 280 км дорог, 30 пешеходных переходов и 83 транспортных сооружения: мосты, эстакады, путепроводы, трамвайная линия длиной 5,2 км. Продолжится формирование транспортного каркаса Новой Москвы.

За 2019−2021 гг. планируется построить и ввести в эксплуатацию 650 городских объектов. На это выделено 1,6 трлн рублей. В течение трех лет возведут более 200 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 90 школ и детских садов, 33 поликлиники, 16 больничных корпусов, шесть подстанций скорой помощи, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов, два бассейна, BMX-велодром.

Несколько десятков социальных объектов планируется построить за счет инвесторов. В их числе: многопрофильная больница с роддомом в Коммунарке, кардиологический перинатальный центр в ГКБ им. Ворохобова и др.

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Как сообщало ИА REGNUM , за последние годы объём инвестиций в Москве в основной капитал вырос более чем на 70%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за 2017 год динамика инвестиций в столице в среднем в три-четыре раза выше, чем по стране.

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