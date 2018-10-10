Всё для инвесторов: в Тюменской области обнулят ставки налогов

Тюмень, , 08:41 — REGNUM В Тюменской области планируется снизить до нуля ставки налога на имущество юридических лиц и транспортного налога для бизнеса. В перечень вошли предприятия нефтехимической промышленности, IT-бизнес, сфера обращения с отходами, производители электроэнергии, алкогольной продукции, а также народные промыслы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Тюменской области Александр Моор внёс в парламент региона законопроект о снижении ставок налога на имущество организаций и освобождении от уплаты транспортного налога для отдельных предприятий на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы. Законодательную инициативу депутаты думы Тюменской области планируют рассмотреть 18 октября.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение вопросов социально-экономического развития региона.

Предлагается установить нулевую ставку налога на имущество организаций в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов для предприятий по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена и прочей нефтехимической продукции с проектной мощностью не менее 1,5 миллиона тонн в год, в том числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства.

Также от налога на имущество организаций планируется освободить резидентов зон экономического развития; предприятия, задействованные в строительстве и эксплуатации объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений; организации, строящие и эксплуатирующие оздоровительные и логистические комплексы; IT-бизнес, индустриальные парки; транспортировщики газа, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, и реализующие региональные программы газификации; организации по производству водки, пива и стеклянной тары.

В 2019 и 2020 годах планируется установить ставку налога на имущество организаций в размере 1,1% предприятиям, оказывающим комплексные услуги по выработке электрической энергии на базе собственного мобильного оборудования, пакетированного в стандартных 20-футовых контейнерах, парк которого составляет не менее 600 единиц.

Аналогичную ставку 1,1% имущественного налога планируется установить для предприятий, созданных после 2014 года, и имеющих специализированный парк железнодорожных грузовых вагонов и вагонов-цистерн в количестве не менее 4000 единиц.

Кроме того, в 2019 году планируется в 2019 году снизить до 1,5% ставку имущественного налога организациям по переработке нефти с проектной мощностью не менее трёх миллионов тонн в год.

От уплаты транспортного налога в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов глава Тюменской области предлагает освободить предприятия строительства и эксплуатации объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений и народные художественные промыслы.

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