Названа стоимость подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске

Челябинск, , 08:34 — REGNUM Подготовка к проведению в Челябинске может обойтись в сумму от 40 млрд до 50 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Это общая сумма вложений в подготовку саммитов, уточнили в пресс-службе.

На территории города к 2020 году предстоит масштабно обновить инфраструктуру. Также идёт строительство конгресс-холла, реконструкция набережной и аэропорта. Также будет открыто порядка 20 объектов для размещения гостей и участников.

Глава региона Борис Дубровский отмечает, что пока работы идут по графику.

Напомним, в качестве места проведения саммитов Челябинск был выбран весной. Указ подписал президент России Владимир Путин.