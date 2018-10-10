Рейтинги: Пони Ма уступил Джеку Ма звание самого богатого в мире китайца

Пекин, , 08:23 — REGNUM Глава китайского интернет-гиганта компании Alibaba Джек Ма и его семья заняли первое место в списке самых богатых людей Китая 2018 года в рейтинге Хужунь (Hurun Global Rich List 2018) сообщает 10 октября газета China Daily.

С капиталом 270 млрд юаней (порядка $37 млрд), семья Ма стала самой богатой в Китае, сместив с первого места председателя Evergrande Сюй Цзяиня, который за год потерял 40 млрд юаней до 250 млрд.

Председатель и генеральный директор интернет-компании Tencent Ма Хуатэн (Пони Ма) со своим капиталом в размере 240 млрд юаней занял третью позицию. Самой богатой женщиной стала вице-председатель компании Country Garden Ян Хуэйянь с капиталом 150 млрд юаней. Она же расположилась на четвертой строчке рейтинга.

При этом, три первых места в рейтинге в общей сложности обладают 760 млрд юаней, в то время, как оставшиеся представители топ-10 китайских богатеев обладают 995 млрд юаней. При этом, капитал каждого из них в частности ниже 160 млрд, что сильно отрывает их от первых трех мест.

Новичком в рейтинге стал основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь, также в список вернулся председатель Amer International Group Ван Вэньинь, заняв 10-е место с честно-заработанными 110 млрд юаней.

Отметим, что в основном в списке присутствуют компании и их руководители из сферы высоких технологий и интернета, а также финансовых услуг. Возраст богатейших людей Китая находится в диапазоне от 32 до 76 лет. Самым молодым является председатель совета директоров Pacific Construction Group Янь Хао, а самым пожилым — основатель Midea Group Хэ Сянцзянь.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинги: Пони Ма из Tencent стал самым богатым китайцем в мире