Минфин предложит ОФЗ на 5 млрд рублей

Москва, , 08:16 — REGNUM Облигации федерального займа (ОФЗ) на 5 млрд рублей с погашением в 2021 году будут предложены Минфином 10 октября. Об аукционе сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что выход на первичный рынок с сокращённым объёмом облигаций осуществляется для «мониторинга настроения участников рынка». Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 5 млрд рублей по номинальной стоимости. Дата погашения — 15 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин не проводил аукционы больше месяца в связи с «волатильностью на рынке». 3 октября аукционы по размещению ОФЗ были возобновлены, однако Минфин признал торги несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам при текущей конъюнктуре рынка.

Облигации предлагались в объёме 10 млрд рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года. Ставка купонного дохода была определена в 7% годовых.

Министр финансов Антон Силуанов не исключил отказа от выхода на торги до конца года. Пока рынок не успокоится, дорогие заимствования не нужны, пояснил он.

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