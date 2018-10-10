Среда, 10 Октября 2018 года
09:44:28 МСК

На Урале поддержали идею о создании детсадов на рабочих местах

Экономика

Но большинство работодателей не уверены в том, что такие комнаты появятся в их организациях

На Урале поддержали идею о создании детсадов на рабочих местах
Альберт Анкер. Детский сад. 1890

Екатеринбург, 10 октября 2018, 08:14 — REGNUM  В Екатеринбурге работники и работодатели поддерживают инициативу Минтруда России о том, чтобы на рабочих местах открывать детские сады для детей сотрудников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе портала «Зарплата.Ру».

В опросе, который проходил на этом портале, приняли участие 1220 жителей Екатеринбурга и 550 представителей работодателей. 64% горожан одобрили идею о том, чтобы водить своих детей в офис, а не в обычный детский сад. Пятая часть посчитала идею неудачной, а ещё 15% опрошенных затруднились дать ответ.

Впрочем, 78% граждан полагают, что работодатели вряд ли пойдут на создание таких комнат, так как это весьма дорого. Глас народа примерно совпал с мнением представителей работодателей. 55% из них одобряют эту инициативу, но лишь 24% уверены в том, что такие комнаты появятся в их компаниях. А у 7% эти комнаты уже есть.

При этом 69% представителей компаний полагают, что таких комнат у них не будет. Среди причин они называют серьёзные расходы.

Напомним, об инициативе Минтруда России создавать в офисах детские комнаты стало известно в начале сентября. До 1 июля 2019 года чиновники ждут от работодателей предложений.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему в российских офисах предлагают создать детские комнаты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита прав трудящихся
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить