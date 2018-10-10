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Казахстан и Сербия подписали четыре меморандума

Экономика

Подписан меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта

Астана, 10 октября 2018, 07:55 — REGNUM  Участники казахстанско-сербского бизнес-форума подписали четыре межведомственных меморандума, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана и министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии подписали меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта, а также меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в области строительства.

Профильные ведомства двух стран подписали также меморандумы о взаимопонимании в области молодежной политики и меморандум о сотрудничестве между ветеринарными институтами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Астане состоялась встреча президентов Казахстана и Сербии Нурсултана Назарбаева и Александра Вучича. На встрече казахстанский лидер выразил заинтересованность в углублении торгово-экономических отношений.

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Экономика Казахстана
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