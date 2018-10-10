В мэрии Якутска насчитали 13 автомобилей, в том числе четыре внедорожника

Якутск, , 07:36 — REGNUM По итогам инвентаризации в мэрии Якутска было выявлено, что на её балансе находятся 13 автомобилей, четыре из них — повышенной комфортности. Машины представительского класса новое руководство города собирается продать, взамен купить один УАЗ «Патриот», а остальные деньги положить в бюджет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Два автомобиля «Тойота-Ланд-Крузер-200», находящиеся на балансе МУП «Агентство по развитию территорий», один «Ниссан-Патрол», находящийся на балансе ОАО «Якутдорстрой», и ещё одна «Тойота Ланд-Крузер-200», находящаяся на балансе управления по делам главы города», — перечислил «Якутия.Инфо» подготовленные к продаже автомобили заместитель главы города по экономике и финансам Михаил Воробьёв.

По его данным, один из стоящих на балансе внедорожников повышенной комфортности неисправен, в таком виде он и будет продаваться.

В качестве своей служебной машины мэр Якутска Сардана Авксентьева будет использовать «Тойоту Камри». Первый заместитель главы города будет ездить на автомобиле УАЗ «Патриот». Обе эти машины уже стояли на балансе горадминистрации, когда Авксентьева возглавила Якутск.

Приготовленные на продажу автомобили будут подвергнуты рыночной оценке. Остальные девять машин, обнаруженные на балансе мэрии, продавать не будут, так как они являются устаревшими. Это автомобили 2009−2011 годов выпуска Toyota Land Cruiser 100, SsangYong Kyron, SsangYong Rexton и Suzuki Grand Vitara, а также Mitsubishi Pajero Sport 2014 года.

Как сообщает ИА REGNUM, первым распоряжением, подписанным главой Якутска Сарданой Авксентьевой, стало поручение продать принадлежащие мэрии и городским муниципальным учреждениям внедорожники. Как прописано в документе, сделка по реализации автомобилей представительского класса должна быть проведена до 22 октября.