Транспортный налог: лизинговые компании Татарии лишат льготы

Казань, , 06:42 — REGNUM В Татарии до 12 октября 2018 года продлится антикоррупционная экспертиза законопроекта, который отменяет льготу по транспортному налогу, действовавшую последние 12 лет. Она распространялась на лизинговые компании и была принята для их поддержки. Авторы поправок — депутат Госсовета РТ Леонид Якунин посчитал, что необходимость в льготе отпала. Инициативу вынесут на рассмотрение Госсовета республики до конца 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документ предлагает внести изменения в закон республики «О транспортном налоге», признав утратившим силу подпункт 1 пункта 4 статьи 6.

Напомним, льгота была введена в 2006 году и распространялась на компании, которые передают в лизинг автобусы и грузовые автомобили, произведенные в России, а также оснащенные экологичными двигателями.

«В соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 года № 302 — ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2019 года движимое имущество исключается из объектов налогообложения налогом на имущество организаций, что приведет к снижению налоговой нагрузки налогоплательщиков. Таким образом, отсутствие льготы по транспортному налогу с 1 января 2019 года не окажет влияние на финансовые результаты деятельности лизинговых организаций», — отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время инициатива проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, которые завершатся 12 октября 2018 года.

Отметим, льгота для данных категорий компаний в 2017 году составила 7,5 млн рублей. В случае отмены мер господдержки эта сумма примерно и составит дополнительные поступления в бюджет.