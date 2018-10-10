Сергей Фургал: правительство поможет муниципалитетам увеличить доходы

Хабаровск, , 07:32 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал совершает рабочую поездку по районам. В одном из них, районе имени Лазо, глава региона провёл рабочую встречу с главами муниципалитетов и поселений. Сергей Фургал обозначил новые приоритеты в развитии хабаровской провинции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Намечен запуск большой программы по малоэтажному строительству в сельской местности. Необходимость в этом назрела давно. Что касается наполнения бюджетов сельских поселений — вопрос за одну минуту не решить. Необходимо провести тщательный анализ и разработать с главами районов и сельских поселений возможность увеличения доходной части. Со стороны краевого правительства будет и транспорт, и субсидии. Но и поселения тоже должны научиться зарабатывать. На селе должен развиваться малый бизнес. Также планируется запуск большой программы по строительству сельских школ. Селу сегодня необходимо придавать особое значение», — подчеркнул Сергей Фургал.

Глава региона добавил, что базовыми отраслями, которым будет уделено первостепенное значение, становятся сельское хозяйство и здравоохранение. В медицине в частности, планируется развивать первичное звено. Также Фургал считает необходимым поддерживать молодежные инициативы.

«Средства будем перераспределять в первую очередь на социально-значимые проекты. Сельские территории не должны быть оторваны от центра. В соответствии с новым майским указом главы государства, совместно мы должны выводить качество жизни на новый уровень. Молодежь в сельской местности должна получать образование на равных условиях с жителями центральных территорий. Будет уделено пристальное внимание развитию спорта и культуры. Я понимаю, что в финансовом смысле это задача непростая, Полномочий муниципалитетам передано достаточно много, а денег не хватает. Тем не менее, муниципалитеты не должны надеяться только на краевой бюджет. Необходимо активнее наращивать собственную доходную базу, и мы им в этом поможем», — сказал губернатор.

Новый глава Хабаровского края намерен лично и предельно подробно ознакомиться с ситуацией в каждом муниципалитете региона. На ближайшее время намечены визиты еще в несколько районов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал официально вступил в должность 28 сентября. На выборах губернатора региона Фургал обошел своего соперника экс-губернатора Вячеслава Шпорта почти в три раза — почти 70% голосов против 27% у Шпорта.

Провинция Хабаровского края традиционно была обижена на экс-губернатора Вячеслава Шпорта за всяческое отсутствие внимания со стороны краевых властей. Возможно, Сергей Фургал сможет исправить эту ситуацию.