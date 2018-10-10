«Татфондбанк» «потерял» цеха и участки: холдинг отбил обременение

Казань, , 05:17 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск крупного российского холдинга — АО «Нэфис Косметикс» (Мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых). Иск был подан к ТФБ, компания требовала признать отсутствующим обременение в виде ипотеки в отношении шести объектов недвижимости, включая цеха и земельные участки. 9 октября 2018 года иск был удовлетворен полностью, но решение суда пока не изготовлено и подробности неизвестны. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец подал иск еще 12 января 2018 года, но дело долгое время откладывалось. В иске заявитель требовал снять обременение с здания цеха №2 рафинация жиров, бытовки цеха и конторы общей площадью 3817,4 кв. м, участка общей площадью 2367 кв. м, здания цеха по производству сухих чистящих средств общей площадью 1371,1 кв. м и участка площадью 3901 кв.м. Все объекты расположены в Казани на улице Габдуллы Тукая. Третьими лицами в деле участвовали санируемый «Тимер банк», который с января 2018 года не входит в группу «Татфондбанка».

Как следует из материалов дела, договор был заключен 1 февраля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств истцом по кредитному договору. 24 октября 2016 года ТФБ в соответствии с договором уступки прав требований уступил долг третьему лицу — ПАО «Тимер Банк», но договор переуступки после банкротства ТФБ оспаривался конкурсным управляющим.

Напомним, ТФБ в марте 2017 года лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен. Финансовые трудности у него возникли еще в ноябре 2016 года, а в середине декабря 2016 года в банке была введена временная администрация.

На сентябрь 2018 года банк задолжал свыше 18 тыс. кредиторов более 158 млрд рублей. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» ведет работу по взысканию долгов и расторжению сомнительных сделок. По обстоятельствам, предшествующих банкротству банка, также проводится расследование. Фигурантом ряда уголовных дел проходит бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин.