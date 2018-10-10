Метровая колея бьет рекорды грузоперевозок между Китаем и Вьетнамом

Куньмин, Китай, , 05:14 — REGNUM Более 400 тыс. тонн грузов было переправлено через границу между Китаем и Вьетнамом черед железную дорогу метровой колеи в 2018 году, согласно недавним расчетам, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности более 25 тыс. тонн грузов было экспортировано из Китая, что в сравнении с тем же периодом 2017 года выше на 13,26%, сообщили в компании China Railway Kunming Group Co., Ltd.

Будучи построенной в 1910 году, Китайско-Вьетнамская железная дорога метровой колеи является важным международным коридором между Китаем и Юго-Восточной Азией.

После серии обсуждений, было решено запустить в декабре 2017 года регулярный железнодорожный маршрут между уездом Кайюань на юго-западе Китая и вьетнамским портом Хайфон с целью ответа на возросший спрос на грузоперевозки.

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С момента открытия железнодорожного маршрута длиной 615 км, по нему было перевезено огромное количество различного ирода товаров, включая химические удобрения, кокс, корм для скота и бесшовные стальные трубы.

Напомним, что указанная железная дорога шириной колеи 1000 мм была построена французами в период с 1904 по 1910 гг. в горных районах. В настоящее время дорога является единственной крупной железнодорожной линией в Китае, ширина колеи которой составляет 1000 мм. Остальные дороги в Китае имеют ширину колеи 1435 мм.