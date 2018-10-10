Франция требует от Абрамовича 1,2 млн евро за особняк

Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Верховный суд Франции постановил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу выплатить налоги в размере 1,2 млн евро за особняк Шато-де-ла-Кро, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что французские налоговые службы полагают, что Абрамович занизил стоимость приобретенного особняка и недоплатил налогов на сумму в 1,2 млн евро. Как отмечают эксперты, реальная стоимость квадратного метра в этом доме оказалась выше, чем указал российский бизнесмен.

В свою очередь, по данным СМИ, представители российского миллиардера не согласны с такой оценкой французских налоговых органов. По их словам, Абрамовичу пришлось потратить еще около 150 млн евро для реставрации дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в швейцарском издании Tages-Anzeiger появилась публикация, где заявлялось, что предоставление вида на жительство в Швейцарии российскому миллиардеру Роману Абрамовичу могло бы создать угрозу для общественной безопасности страны.

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