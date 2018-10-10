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Госсовет Китая реформирует структуру грузоперевозок в стране до 2020 года

Экономика

Программа Госсовета в основном будет акцентироваться на районе Пекин-Тяньцзниь-Хэбэй с прилегающими зонами, районе Дельты Реки Янцзы, а также равнинных районах провинций Шаньси и Шэньси

Пекин, 10 октября 2018, 04:40 — REGNUM  Китай оптимизирует транспортную структуру грузоперевозок в ближайшие три года с целью значительно увеличить производительность железнодорожных, речных и морских грузоперевозок, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

В 2020 году объём железнодорожных грузоперевозок увеличится на 1,1 млрд тонн в сравнении с 2017 годом, в то время, как объем водных грузоперевозок — на 500 млн тонн, говорится в плане действий, опубликованной Госсоветом КНР. В то же самое время, объем автомобильных грузоперевозок должен будет упасть на 440 млн тонн по отношению к показателям 2017 года.

Программа Госсовета в основном будет акцентироваться на районе Пекин-Тяньцзниь-Хэбэй с прилегающими зонами, районе Дельты Реки Янцзы, а также равнинных районах провинций Шаньси и Шэньси.

Отметим, что помимо целей повышения экономической эффективности грузоперевозок, проект носит и экологический характер. Все эти три указанных региона являются также китайским форпостом в борьбе с загрязнением воздуха. Увеличение доли водных и железнодорожных грузоперевозок и сокращение доли автомобильных не может не сыграть позитивной роли в экологической борьбе Китая.

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