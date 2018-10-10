Крупного застройщика из Чувашии пытаются обанкротить

Чебоксары, , 04:28 — REGNUM В Чувашии пытаются обанкротить строительную компанию, которая выступает подрядчиком в двух муниципальных проектах сферы здравоохранения, а также отметилась в крупных жилищных проектах Новочебоксарска. Иск к ООО «СМУ-115» с требованием признать его банкротом подало ООО «Производственная компания «ЮНГ». Дело к производству еще не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в Арбитражный суд Чувашии, сумма претензий составляет 4 311 622,9 рубля. Данные компании как минимум трижды судились между собой в 2018 году. 19 июня 2018 года компания «ЮНГ» выиграла иск на 4 488 976 рублей 41 копейку, а в сентябре решение устоялось во второй инстанции. В мае 2017 года стороны заключили договор на комплекс работ по оконным блокам на объекте «Многоквартирный жилой дом поз. 3 в группе жилых домов по ул. 10-й Пятилетки в г. Новочебоксарск», в котором ООО «СМУ-115» выступало генподрядчиком. В результате по контракту образовалась задолженность, её и взыскал субподрядчик.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СМУ-115» создано 13 января 2015 года, численность работников — около 150 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, компания выступала соучредителем ликвидированной через год после создания ООО «СК «Паритет-ОФС». Гендиректор ООО «СМУ-115» — Андрей Баринов, которому также в компании принадлежит 35% доли. Помимо этой компании, он выступал соучредителем восьми юрлиц, часть из которых уже ликвидирована. Среди действующих — товарищество собственников жилья «Агат», ООО «Строительная компания «Практика», ООО «Управляющая компания «Управдом», ООО «Строительное управление «Спецстрой». Большая доля в компании «СМУ-115» принадлежит ООО «Отделфинстрой», известному тем, что ему в 2016 году правительством было продано за 118 млн рублей 100% акций «Чувашгражданпроекта».

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Из открытых источников известно, что ООО «СМУ-115» на сегодня также выступает подрядчиком новой поликлиники на проспекте Ленина в Чебоксарах, работы по которой оцениваются почти в 600 млн рублей, а также реконструирует стационар детской больницы. Сумма второго контракта превышает 330 млн рублей.