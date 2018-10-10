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Bloomberg: Дерипаска может перевести часть акций En+ в траст

Экономика

В соответствии с планом американского минфина

Вашингтон, 10 октября 2018, 03:43 — REGNUM  Российский бизнесмен Олег Дерипаска планирует передать часть акций группы компаний En+ в американский траст, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, команда Дерипаски готова передать часть акций En+ в траст, управляемый американским банком, в соответствии с планом минфина США по снятию санкций с компаний, аффилированных с Дерипаской. В какой именно банк планируется передать акции, собеседники Bloomberg не раскрывают.

Напомним, в начале апреля 2018 года министерство финансов США ввело санкции в отношении активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. После объявления санкций акции «Русала» обрушились вполовину. В настоящее время ведутся переговоры между Дерипаской и минфином США по условиям снятия санкций, однако окончательного решения в этом вопросе пока нет.

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