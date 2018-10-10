Санкции мешают амурским корабелам сдать паромы для Сахалина в срок

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 03:18 — REGNUM Западные санкции, введённые в отношении России, мешают корабелам Амурского судостроительного завода сдать паромы для Сахалина в срок. Контрагенты компании не могут своевременно выполнить свои обязательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сроки передачи заказчику паромов для переправы Ванино — Холмск могут быть сдвинуты. Ситуацию усложнили европейские и американские санкции, из-за которых контрагенты Амурского судостроительного завода не могут своевременно выполнить свои обязательства перед судостроительным заводом в Комсомольске-на-Амуре, сообщило ИА Хабаровский край сегодня со ссылкой на собственный источник.

Ситуацию уже в ближайшее время изучит комиссия из Москвы, в составе которой на Дальний Восток прибудут эксперты Минтранса, Минпромторга РФ и других ведомств.

Точный срок, на который может быть сдвинут ввод паромов в эксплуатацию, пока не называется. Известно, что это может быть период от двух до 8 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух современных грузопассажирских паромов началось в конце 2016 года. Два новых парома проекта CNF11CPD придут на смену устаревшим паромам «Сахалин», построенным в середине 70-х годов прошлого века. Новые суда увеличат мощность паромной переправы Ванино — Холмск на 55%.