Уолл-стрит: Dow Jones упал, Nasdaq закончил с нулем

Нью-Йорк, США, , 00:13 — REGNUM Фондовый рынок США закончил день торгов снижением индексов Dow Jones и S&P 500 и «условным ростом» индекса Nasdaq, 9 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 56,21 пункта (0,21%), до 26 430,57, индекс S&P 500 снизился на 4,09 пункта (0,14%), до 2880,34 пункта, индекс Nasdaq вырос на 2,07 пункта (0,03%), до 7738,02 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, настроение Уолл-стрит 9 октября задал негативный прогноз МВФ о перспективах мировой экономики, в котором в предстоящих проблемах фактически напрямую обвиняются президент Дональд Трамп и ФРС США.

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