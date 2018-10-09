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Нетаньяху назначил главой Центробанка Израиля профессора из Пенсильвании

Экономика

Профессор Ярон является «экспертом мирового уровня по вопросом финансовой экономики»

Иерусалим, 9 октября 2018, 23:50 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил главой Центробанка страны профессора Амира Ярона из Университета Пенсильвании, 9 октября передает агентство Reuters.

По словам Нетаньяху, профессор Ярон «наиболее квалифицирован» для должности главы Центрального банка и является «экспертом мирового уровня по вопросом финансовой экономики».

Действующая глава ЦБ Израиля Карнит Флуг, срок полномочий которой истекает в ноябре, опубликовала приветственное заявление по поводу назначения — она «с нетерпением ждет» своего преемника.

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