Нетаньяху назначил главой Центробанка Израиля профессора из Пенсильвании

Иерусалим, , 23:50 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил главой Центробанка страны профессора Амира Ярона из Университета Пенсильвании, 9 октября передает агентство Reuters.

По словам Нетаньяху, профессор Ярон «наиболее квалифицирован» для должности главы Центрального банка и является «экспертом мирового уровня по вопросом финансовой экономики».

Действующая глава ЦБ Израиля Карнит Флуг, срок полномочий которой истекает в ноябре, опубликовала приветственное заявление по поводу назначения — она «с нетерпением ждет» своего преемника.

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